La velocità di Achraf Hakimi è un'arma importante per l'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il Marrakech Express può partire in ritardo, ma arriva sempre a destinazione. Achraf Hakimi, nato in Spagna ma con cuore e passaporto in Marocco, potrà metterci un po’ prima di carburare, ma quando riesce a sgasare non lo prendi più. Questi primi mesi italiani dell’ex Borussia Dortmund hanno confermato una legge di natura: inutile sfidare Achraf sullo scatto, arriverà per primo lui sulla palla. Il risultato è che il marocchino è l’unico giocatore della storia che al primo anno di A, a questo punto del cammino, ha già segnato quattro gol e distribuito cinque assist. Se c’è un’arma non convenzionale da usare contro ogni avversario, quella è proprio Hakimi”.