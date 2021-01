che continua a viaggiare a corrente alternata, incapace di esprimere al 100% il proprio potenziale e. Che ieri, per giustificare l'uscita di scena del calciatore marocchino - che col suo fantastico sinistro all'incrocio stava determinando la partita contro la Roma - ha dichiarato: ". Non dimentichiamoci che era la terza partita in 7 giorni". Una spiegazione che convince poco, perchèe perché l'ingresso di chi lo ha rimpiazzato, Kolarov, ha fatto ulteriormente abbassare il baricentro dei nerazzurri e dato modo agli avversari di trovare il modo di spingere su una fascia sino a quel momento terreno di conquista dell'ex Borussia Dortmund.- Troppo importante in questa fase della stagione, con quegli scontri diretti che a detta dello stesso Conte determineranno le vere ambizioni dell'Inter,nella batteria degli esterni. Sono già 6 i gol messi a segno da Hakimi, a cui vanno aggiunti 4 assist: per distacco il miglior laterale destro della Serie A. Ha già battuto il suo precedente record di gol in un solo campionato - si era fermato a 5 nell'ultima stagione in Germania - e appare in crescita continua sul piano della condizione atletica e della convinzione.- E allora perché toglierlo dal campo per risparmiargli soltanto una manciata di minuti e considerando che in settimana, complice la partita di Coppa Italia con la Fiorentina, avrebbe avuto probabilmente la possibilità di rifiatare e arrivare preparato al meglio per l'attesissima sfida contro la Juventus di domenica prossima?Anche per cause di forza maggiore, Hakimi è stato l'unico vero colpo estivo dell'Inter, un investimento da 40 milioni di euro che sta decisamente ripagando le aspettative. Insieme a Lukaku, è il vero giocatore dell'Inter in grado di determinare l'esito di una partita, di fare la differenza. Eppure per Conte vale come tutti gli altri.