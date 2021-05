. Dopo Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, c'è Achrafl'esterno marocchino,, ha letteralmentein nerazzurro: dop, il lateraleè stato il secondo miglior interprete di un campionato che ha riscoperto: tra questi, proprio i. Numeri da attaccante, ancora più impressionanti se rapportati alla prima stagione in un campionato inedito: Hakimi, dopo aver fatto la differenza in Bundesliga, ha conquistato anche l'Italia. E a incoronarlo sono arrivateper i colori nerazzurri, qualcuno che non si può dimenticare."Hakimi ha fatto un grandissimo campionato, è un giocatore che era già passato in tantissime squadre e non aveva dimostrato quello che ha fatto vedere qui all’Inter. Non credo si possa fare un paragone con me, abbiamo caratteristiche diverse e ognuno ha le sue qualità, però è sicuramente un giocatore forte.": parole e musica di. Incoronazione postuma ad erede del Colosso brasiliano.- Prestazioni da incorniciare, che hanno attiratosoprattutto di chi lo aveva già ammirato in Bundesliga, ovver: Hakimi è considerato. Anche se il presidente del club tedesco ha per ora smentito,Alejandroha confermato l'interessamento:ma, vista la delicata congiuntura economica,Scenari di cui si conoscerà meglio l'evolversi una volta chiarito il progetto tecnico, nei prossimi giorni.@AleDigio89