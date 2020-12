Doppietta al Bologna nel successo dell'Inter, Achraf Hakimi parla a Dazn al termine dell'incontro: ​"Si è finalmente visto il vero Hakimi? La gente parla molto, che sono diverso da prima ma io sono sempre lo stesso. Provo a lavorare e ad adattarmi alla squadra. Conte mi sta aiutando, parla con me, devo ancora migliorare e imparare dei movimenti, ma pian piano riusciremo. Quando ho più campo davanti è meglio per me, per la mia qualità e la mia velocità, posso essere più efficace. Come va con l'italiano? Sto imparando, sto cercando di adattarmi alla lingua, alla gente e alla città. Poco a poco sto imparando, è simile allo spagnolo".