Achraf Hakimi è stato indiscutibilmente uno dei principali protagonisti della cavalcata verso lo scudetto dell'Inter di Antonio Conte. Arrivato in nerazzurro dopo due grandi stagioni al Borussia Dortmund, l'esterno marocchino si è imposto subito nel suo primo anno italiano: "La mia stagione? Direi che è stata molto positiva per essere la prima in Serie A", ha dichiarato a El Chiringuito TV.



Sempre alla trasmissione spagnola, Hakimi ha svelato i motivi del suo addio al Real Madrid: "Credo che abbia un diritto di prelazione per me. Voglia di tornare? Hanno avuto l’occasione di comprarmi, un anno fa potevo tornare indietro ma ha fatto scelte diverse. Non posso prendermela con Zidane o il club, non li biasimo; hanno deciso così, magari per il Covid. Non so chi abbia preso la decisione ma il Real era casa mia e sarei stato felice di combattere per un posto da titolare a Madrid. Qualcuno ha detto il contrario ma non sanno la verità. Così sono andato all’Inter e ho vinto".