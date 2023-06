Protagonista in Torino-Inter, la sua ultima gara in nerazzurro della stagione, Samir Handanovic ha parlato ai colleghi di Dazn: "La finale di Istanbul è l'esame più difficile della carriera di un calciatore perché è il top del top - ha assicurato il portiere -. Bisognerà fare la partita migliore della stagione e forse della vita, non lo so. Però sarà dura anche per loro. Il futuro? Vediamo, ci pensiamo più avanti. Non so ancora".