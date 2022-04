"Calhanoglu è il miglior rigorista? Sì". Comincia così l'intervista rilasciata a 'DAZN' da Samir, portiere e capitano. "Quella di stasera è stata una vittoria che ha un grande valore: non l'abbiamo ottenuta creando tanto, ma è stata una vittoria di carattere e su questo dobbiamo creare entusiasmo. Era fondamentale vincere, l'avversario era la Juve e questa non era una partita come tutte le altre. L'entusiasmo, la fiducia: questa gara ci dà tutto questo e poi ora torniamo a giocare ogni 5 giorni e questo è importante. Per un lungo periodo hanno giocato sempre gli stessi e poi siamo usciti dalla Champions: era molto importante restare aggrappati al gruppo Scudetto, siamo molto contenti di questa vittoria".Cosa ci dici sull'errore a inizio gara che ha portato la Juve a colpire la traversa?"Era fallo di Chiellini e lui lo sa. Fosse entrato il pallone, sarebbe stato annullato. Lui lo sa e mi ha chiesto anche scusa, va bene così".Il prossimo anno sarà in competizione con Onana come quest'anno Donnarumma con Keylor Navas"Io non ho alcun problema con la competizione, è normale succeda questo e mi fa anche piacere. L'importante è che l'Inter esca più forte, io devo pensare alle ultime gare e poi il resto si vedrà. Non ho nemmeno il contratto firmato per il prossimo anno, quindi vedremo. Fatemi però dire una cosa su Donnarumma...PregoDonnarumma se vuole può diventare il migliore portiere al mondo. E' facile massacrare uno quando c'entra tutta la squadra: per lui vedo solo grandi cose, ma deve volerlo".Ci sta dicendo che il rinnovo non è scontato?Non lo so vedremo, sono qui da tanti anni. Spero di sì, non abbiamo ancora fatto nulla. Nessuno ti garantisce che giochi tu o un altro, non è questa la questione