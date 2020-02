Samir Handanovic, portiere dell'Inter, resterà fuori per 3 settimane causa infortunio, saltando così il derby col Milan e la sfida dell'Olimpico contro la Lazio. Come scrive il Corriere dello Sport, i nerazzurri non guarderanno comunque al mercato degli svincolati, dove c'è l'ex Viviano libero. Padelli dà ampie garanzie.