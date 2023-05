Parola da capitano.(39 anni il prossimo 14 luglio) ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Fiorentina a Roma: "Questa partita la aspetto come le altre, sappiamo che siamo all'Inter per alzare i trofei e negli ultimi anni siamo tornati dove dobbiamo essere. La stagione non posso ancora definirla, perché non è finita, queste due finali giudicheranno la stagione. Quando perdi cresci anche, le sconfitte ti riportano alla realtà, ti tolgono la superficialità che non bisogna avere. Le vittorie hanno portato invece autostima. Conè stata un'esperienza diversa da quelle che abbiamo fatto. Mi ha fatto piacere, sono stato sorpreso quando mi ha dato la mano perché sapeva chi ero e mi ha detto che il presidente sloveno era stato qui tre giorni fa"."Dal 2004, quando sono arrivato in Italia, sono stato professionista. Bisogna adattarsi al ruolo che ti spetta, non è importante solo ciò che accade in campo, ma anche tutto il resto. Io ho imparato molto da tante persone e la cosa che mi soddisfa di più della mia carriera è quella di essere cresciuto ogni anno. Da quando porto la fascia di capitano ho cominciato a prendermi più responsabilità di prima. Ogni stagione succedono cose nuove e ogni anno è diverso. Quando c'è delè un segnale positivo, significa che tutti sono coinvolti e tengono alla causa. Non sempre è bello vedere due compagni che discutono durante una partita, ma è molto peggio se nessuno dice nulla: se succede significa che ci tengono tutti".