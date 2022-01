Samir Handanovic, capitano dell'Inter, ha parlato a Inter TV nel prepartita della sfida contro la Lazio:



SIAMO PRONTI - "C’è sempre voglia, quando si è in vacanza c'è voglia di tornare in campo. C’è tanta voglia, noi siamo pronti e non vediamo l’ora di iniziare la partita".



EPISODI - "All'Olimpico abbiamo fatto un'ottima partita. Purtroppo ci sono stati episodi che a volte decidono le partite, non li abbiamo gestiti bene. Noi dobbiamo fare la nostra partita, ci siamo allenati per questo. Dobbiamo fare le cose preparate e vincere".



PRESSIONE - “No, penso di no perché siamo a metà campionato. Non vuol dire ancora niente, c'è anche da dire che abbiamo ancora pure due partite in meno quindi nessuna pressione oltremisura".