L'Inter rischia di perdere Handanovic fino a marzo. Il portiere sloveno si è infortunato alla mano sinistra, fratturandosi il dito mignolo venerdì in allenamento. Oltre al posticipo vinto ieri sera a Udine, il capitano nerazzurro rischia quasi un mese di stop. In tal caso salterebbe tutte le prossime partite di febbraio contro Milan, Napoli (coppa Italia), Lazio, Ludogorets (andata e ritorno in Europa League) e Sampdoria. Tornando a disposizione per la sfida con la Juventus a Torino.



Sempre secondo il Corriere dello Sport, l'intenzione dell'Inter è di non tesserare un altro portiere sul mercato degli svincolati, anche se sono liberi l'ex Viviano e Curci. In vista del derby, oltre agli squalificati Lautaro, Berni e Bastoni, di sicuro non recupera Gagliardini. Nei prossimi giorni saranno valutate le condizioni di Sensi e Borja Valero.