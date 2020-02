Samir Handanovic avanza verso il definitivo recupero per Juventus-Inter. Il portiere sloveno, ormai assente da un mese per via del problema al dito, dopo gli esami di ieri che hanno dato il via libera al suo rientro ha ripreso ad allenarsi col pallone nella giornata di oggi, sotto gli occhi di Antonio Conte e del suo staff. Lo riferisce Sport Mediaset, un aggiornamento importante per l'Inter che potrà riproporre il suo portiere titolare dal primo minuto a meno di nuovi colpi di scena.