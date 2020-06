È arrivato all'Inter nel 2011 e ha attraversato il caos di tre cambi di proprietà. Samir Handanovic adesso si gode la fascia da capitano e sogna, come spiega la Gazzetta dello Sport, di alzare finalmente un trofeo in nerazzurro.



“Handanovic è l’uomo di tre proprietà diverse, di tre Inter lontane per certi versi anni luce una dall’altra. È anche l’uomo che non ha ancora una coppa in bacheca da lucidare. È arrivato all’Inter un anno dopo l’ultimo trofeo nerazzurro, la Coppa Italia del 2011. Da lì solo rincorse, gioie sì ma parziali, nessuna esultanza che meriti una foto in camera da letto da ammirare una sera sì e l’altra pure. Dategli Napoli, dategli la rivincita di una semifinale d’andata che ha vissuto da spettatore, colpa dell’infortunio alla mano che l’ha tolto di mezzo a febbraio. Handanovic non vede l’ora, per guadagnarsi una finale, per vedere l’effetto che fa guardare in faccia una coppa e giocarsela tutta in una sera. Ci è andato vicino quattro volte. Quattro semifinali perse in carriera, tre contro la Roma e una contro la Juventus. Dategli il cinque: la quinta chance, la quinta via per vincere in nerazzurro”.