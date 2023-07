Un nome caldo per la fascia. Un vecchio pallino, visto che il profilo è da tempo sul taccuino di Beppe Marotta.che possa prendere il posto del partente Raoul Bellanova (tornato al Cagliari e poi acquistato dal Torino) ed è tornata alla carica per, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2026. Negli ultimi giorni c'è stato più di un contatto tra le parti, l'esterno arrivato in Italia dai danesi del SönderjyskE, autore di 2 gol e 1 assist in 20 presenze di campionato, è balzato in pole position.Al momento l'Inter ha registrato la richiesta dello Spezia, retrocesso in Serie B,, ha ribadito l'interesse, ma ha preso tempo. Marotta deve prima risolvere le questioni legate al futuro di André Onana, molto vicino a diventare il prossimo portiere del Manchester United , di Romelu Lukaku, che spinge per lasciare il Chelsea e tornare in nerazzurro, e del nuovo numero uno, con Yann Sommer del Bayern Monaco e Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk primi obiettivi, poi tornerà ad affrontare il tema del quinto di destra a centrocampo. E' solo una questione di tempo, le parti torneranno a parlarsi.nell'affare non è da escludere che possa essere inserita una contropartita.