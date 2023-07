Ormai: nello scorso weekend c'è stata un'accelerata decisiva, i nerazzurri vorrebbero raggiungere quotacomplessivi mentre i Red Devils hanno già fatto. Ten Hag spinge per avere il suo nuovo-vecchio portiere titolare (i due hanno lavorato insieme all'Ajax), Onana ha già concordato con gli inglesi un ingaggio più che raddoppiato e un contratto a lunga scadenza (5 anni o tutt'al più 4+1).con un rilancio decisivo.: tutte le parti in causa vorrebbero archiviare l'affare entro il fine settimana, per poi dedicarsi dalla prossima alle mosse successive in agenda; Amrabat della Fiorentina per lo United, Sommer del Bayern Monaco e poi Trubin dello Shakhtar Donetsk per i nerazzurri , che nel frattempo sono impegnati nella trattativa per il rientro a Milano didal Chelsea. Un sacrificio doloroso, ma una plusvalenza enorme che permette all'Inter di procedere in una campagna di rafforzamento che ha già portatoe il terzo portiere, ma che ancora è ben lungi dall'essere completa.