Troppi big hanno deluso e l'Inter ha sfigurato nel derby di fronte al Milan, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter presentatasi al derby ha peccato davvero di umiltà: ha deluso nella concentrazione, nel coraggio, nelle motivazioni e chi doveva trascinare non lo ha fatto. Soprattutto i big, la colonna vertebrale di Simone finita di colpo sotto esame. Per questo in squadra non esistono più autentici “intoccabili”, nessuno è sicuro del posto nel futuro prossimo: si tratti delle due B italiane, Bastoni-Barella, un tempo leader e sabato l’ombra di se stessi, o del Calha tremante contro il suo vecchio Diavolo. Oppure della coppia di scudieri Skriniar-De Vrij, per motivi diversi distratti e in ritardo di condizione”.