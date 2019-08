In vista della sfida di domani contro il Tottenham a Londra, valevole per l'ultimo impegno nell'International Champions Cup, Antonio Conte ha diramato la lista dei convocati. Non c'è, ovviamente, Radja Nainggolan, partito per Cagliari, dove lunedì svolgerà le visite mediche con i nerazzurri. Assente anche l'infortunato Lautaro Martinez. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI: Handanovic, Padelli, Berni

DIFENSORI: De Vrij, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio, Dalbert, Dimarco, Pirola

CENTROCAMPISTI: Brozovic, Sensi, Borja Valero, Joao Mario, Gagliardini, Candreva, Agoumè, Barella

ATTACCANTI: Politano, Perisic, Longo, Esposito, Puscas.