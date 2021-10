Il progetto di gioco è ambizioso, ma l'Inter di Inzaghi non tiene il ritmo per i 90' della partita. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter ha un progetto di gioco ambizioso ma non riesce a metterlo in pratica fino in fondo, per tutta la partita. La gara con la Lazio è solo l’ultimo esempio, ormai la serie è lunga: Verona-Real-Fiorentina-Atalanta-Sassuolo, la squadra ha sempre mostrato due volti di se stessa. E non sempre è stato sufficiente per prendersi i tre punti. L’Inter non riesce a mantenere uno standard alto di rendimento elevato per 90 minuti”.