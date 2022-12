Brutta serata per Denzel Dumfries. L’esterno olandese dell’Inter saluta i Mondiali in Qatar, ma non solo. L’eliminazione ai quarti dell'Olanda contro l’Argentina lascia come fotografia una brutta prestazione e soprattutto qualche preoccupazione. A fine partita, il difensore dell’Inter ha infatti abbandonato il campo zoppicando.



IL PROBLEMA - Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore ha accusato un problema al polpaccio nel corso della gara, ma dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di Inzaghi in dieci giorni (il periodo di vacanza comunque previsto per i reduci dalla rassegna in Qatar). Le condizioni di Dumfries saranno poi valutate dallo staff nerazzurro: Inzaghi ha bisogno di ritrovare anche la sua freccia sulla corsia di destra per ripartire. E soprattutto, per avviare la rincorsa al Napoli, a cominciare dallo scontro diretto del prossimo 4 gennaio.