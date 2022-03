L'Inter sta iniziando a programmare il prossimo mercato con idee chiare per il futuro del proprio attacco. Sanchez e Caicedo non saranno confermati, per Lautaro saranno ascoltate offerte e c'è la volontà di inserire almeno 2 attaccanti di livello in rosa. Dybala resta un sogno sullo sfondo, Scamacca e Haller sono nomi più futuribili e percorribili ma c'è una variabile che ad Appiano Gentile non escludono e che potrebbe cambiare tutti i piani: il ritorno a Milano di Romelu Lukaku, magari anche soltanto in prestito dal Chelsea, ma che, per costi di ingaggio, cambierebbe ogni cosa.