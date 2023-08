L'Inter è pronta a chiudere la trattativa per Lazar Samardzic. Ultimo passo da compiere, quello della firma, che ancora però manca: in questi minuti c'è stato l’arrivo del papà del ragazzo e dei suoi rappresentanti nella sede nerazzurra, per definire i dettagli mancanti.



GLI ULTIMI DETTAGLI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l’entourage è arrivato in sede per compiere gli ultimi passi che separano dall’annuncio ufficiale e trovare l'accordo per quanto riguarda le commissioni da riconoscere agli agenti: dall'Inghilterra parlavano di un inserimento del West Ham, ormai tardivo..