Quasinel mezzo anche un pranzo consumato insieme, iniziato alle 13.30. I. A margine dell’ultima partita stagionale, il tecnico nerazzurro aveva palesato le sue aspettative: “Spero di tenere i migliori e aggiungere qualcosa”. Non sarà così che andranno le cose e questo a Inzaghi lo hanno chiarito in fretta.Per questo motivoche piace molto in Premier (United e Tottenham).Un addio che non renderebbe felice Inzaghi, che però ha ricevuto dalla società. Coni discorsi sono molto avanzati, l’ideasta prendendo forma e giovedì ci sarà un nuovo incontro con, oltre che la risposta di, il quale farà finalmente sapere una volta per tutte se avrà intenzione di accettare la proposta nerazzurra o volare verso altri lidi.Tutta materia liquida, almeno per adesso. Ma un argomento in viale della Liberazione l’hanno voluto approfondire con estrema attenzione:Un imperativo che all’Inter è d’obbligo. Una pretesa che presto capiremo se eccessiva o meno.e. Una differenza sostanziale con AntonioD’altronde Zhang l’ha riconosciuto allo stesso Inzaghi: “Lavorare con te mi mette serenità”. Chissà se il tecnico ricambi il pensiero.