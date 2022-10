A Milano come a Barcellona, nel segno della continuità, con Lautaro e Barella che lanciano un segnale importante. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Che poi il calcio sa essere tremendamente simbolico, nei suoi percorsi. Una cosa chiedeva l’Inter, a questa domenica di metà ottobre: surfare sull’onda lunga di Barcellona, e non solo per la temperatura balneare di San Siro. Eccola qui, la continuità. Nell’atteggiamento. Nell’approccio. Nella continuità. Nel sacrificio. Ma poi, pure nei marcatori. Lautaro e Barella avevano letteralmente ribaltato Xavi mercoledì scorso e un’ottantina di ore dopo hanno fatto lo stesso con la Salernitana. Testa e gambe che, ora sì, vanno nella stessa direzione. E ai simboli bisogna dar retta, i segnali vanno sempre rispettati”.