Extra budget. La probabile qualificazione agli ottavi di finale in Champions League vale almeno 10 milioni di euro per l'Inter. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro pressa Milan Skriniar per rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione, anche se non c'è grande fiducia: eventualmente i dirigenti sono pronti a perdere il difensore slovacco a parametro zero.