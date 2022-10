L'amministratore delegatoBeppe, ha parlato a Prime Video nel prepartita della sfida contro ilLa tensione è giusta da parte delle due squadre perché stasera è importante per entrambe le squadre. Con il presidente Laporta c'è un rapporto di amicizia duraturo e che va indietro nel tempo. Con la dirigenza c'è un rapporto cordiale"."Sappiamo che la grande differenza che c'è fra Champions e campionato è che in Europa i risultati di un turno possono determinare il passaggio del girone. Noi l'abbiamo affrontato partendo dalla terza fascia, sapendo che davanti a noi c'erano due club con un ranking superiore al nostro. Però ce la giochiamo fino in fondo"."Bisogna avere gradualità nell'inserimento. Innanzitutto rispetto per il nostro grande capitano Handanovic. Poi inserire un giovane portiere con gradualità perché il contesto italiano e la Champions non erano semplici. Inzaghi sta lavorando molto bene".Poi a Sky Sport ha parlato anche del rinnovo di Skriniar e del modello Napoli"Volete sapere se per lui la fascia può essere un incentivo in più per allungare il contratto con l'Inter? Skriniar è un ottimo professionista e un ottimo calciatore. Merita di essere capitano. Se la sua volontà è identica alla nostra, ci sarà la possibilità di arrivare ad un'intesa. Da parte nostra c'è l'intenzione di portare avanti la negoziazione e firmare il nuovo contratto"."Come movimento siamo sicuramente in sofferenza e sia dal punto di vista economico sia finanziario non siamo competitivi come altre leghe. Il Napoli è un modello vincente perché è una società lungimirante con dirigenti capaci: ben venga questo entusiasmo e questo risultato. Non può che essere uno spot per il nostro calcio".