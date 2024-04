Inter, i tifosi cantano 'Pioli is on fire': quanti sfottò al Milan!

16 minuti fa



Nel giorno di Inter-Torino e della festa, i tifosi nerazzurri non dimenticano i cugini del Milan, presi di mira sugli spalti di San Siro. Tanti i cori di scherno ai rossoneri durante la gara: da 'Pioli is on fire', tramutato in 'Pioli is on ferie', fino ai riferimenti a Zlatan Ibrahimovic, ex nerazzurro e ora consigliere di RedBird.



LO STRISCIONE - "C'è chi alza lo scudetto e chi alza il volume", questo uno degli striscioni apparsi a inizio secondo tempo nel secondo anello blu, Il contesto è dato dalla musica techno fatta suonare dal Milan al Meazza dopo il triplice fischio del derby che ha assegnato lo scudetto.