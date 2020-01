90 minuti sottotono e un'altra prestazione deludente. Christian Eriksen non ha brillato nel pareggio per 1-1 in FA Cup del Tottenham scatenando il malumore dei tifosi degli Spurs che sui forum e sui social network hanno iniziato a lanciare la campagna per il suo addio "il prima possibile". L'Inter è il club che più sta provando l'affondo a parametro zero a fine anno, ma lo stesso Mourinho non ha escluso un possibile addio già a gennaio.