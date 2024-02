Inter, i tifosi dell'Atletico Madrid si rivolgono alla Uefa: 'Denunciamo la polizia e il personale di sicurezza'. Cos'è successo

I tifosi dell’Atletico Madrid non ci stanno e sono pronti a far sentire la propria voce presso la Uefa per denunciare la polizia italiana ed il personale di sicurezza per il comportamento mantenuto in occasione della partita di martedì sera a San Siro, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Non c’entra nulla, ovviamente, l’andamento e l’epilogo della partita, vinta dagli uomini di Simone Inzaghi grazie alla rete nel finale di Marko Arnautovic, che permetterà ai nerazzurri di disputare con un vantaggio minimo il match di ritorno del Metropolitano Civitas del prossimo 13 marzo. I circa 3500 supporters arrivati al “Meazza” per assistere dal vivo alla prova dei colchoneros si lamentano in particolare per i ritardi creati ad alcuni di loro dai meticolosi controlli all’ingresso, facendogli perdere l’inizio della gara.



LA PROTESTA - Secondo quanto ha raccolto il quotidiano Mundo Deportivo, dopo parecchio tempo trascorso in attesa l’organizzazione ha fatto radunare in un piccolo spazio tutti i tifosi biancorossi, che dovevano entrare da una porta per varcare poi i tornelli, con il pericolo che la situazione poteva comportare a causa della calca. La situazione si sarebbe protratta per circa un’ora, causando forti disagi e generando molta tensione nei tifosi dell’Atletico Madrid. Questa la presa di posizione ufficiale assunta dall’Unione Internazionale dei Tifosi dell’Atlético de Madrid, che si è fatta carico di raccogliere gli esposti di chi ha vissuto le problematiche di cui sopra all’esterno di San Siro: “Denunceremo alla UEFA il personale di sicurezza dell’Inter e la stessa polizia italiana. Abbiamo sempre sostenuto le azioni e le misure volte al controllo dei violenti, ma non è comprensibile estenderlo a tutti i tifosi. Non ha alcuna giustificazione e chiederemo al nostro club di adottare le misure adeguate affinché tali sfortunati eventi non si ripetano. Se c’è un gruppo di tifosi con comportamenti violenti, sono loro che dovranno essere identificati e denunciati. Anche impedendo loro di accedere ai campi o espellendoli se violano la legge o disturbano il resto dei tifosi. Ma non si può accettare di trattare migliaia di persone come se fossero bestiame. Stiamo raccogliendo ogni tipo di informazione dai nostri soci e dai tifosi in generale, per informare il club e studiare insieme quali decisioni dovrebbero essere prese per evitare che tifosi pacifici e civili smettano di andare agli stadi.



ALTRI DETTAGLI - La denuncia dell’associazione dei tifosi del club madrileno riferisce pure di criticità vissute nel postpartita, quando per le operazioni deflusso dal settore ospiti a loro dedicato, il tempo di attesa all’interno dell’impianto milanese si sarebbe protratto per un tempo superiore all’ora, creando difficoltà per fare ritorno nel centro città a causa della chiusura di due linee metropolitane su tre.