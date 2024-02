Inter-Atletico Madrid, non solo Thuram: infortunio anche per Griezmann, le condizioni

L'andata degli ottavi di finale di Champions League ha lasciato con i cerotti Inter e Atletico Madrid. Se i nerazzurri hanno incassato l'infortunio di Marcus Thuram che si sottoporrà giovedì a dei test per capire l'entità del suo problema muscolare, anche gli spagnoli non possono certo sorridere.



OUT - Simeone infatti ha dovuto fare a meno, nel corso della gara, di Gimenez e Griezmann. Il primo si è infortunato sugli sviluppi di un suo recupero difensivo ed è stato sostituito all'intervallo da Savic. Le Petit Diable invece è stato costretto a lasciare il campo al 78' per un problema alla caviglia destra. L'ex Barcellona è uscito dal campo con una smorfia di dolore sul volto, tenendosi la caviglia. Al suo posto è entrato l'argentino Correa, dopo che il francese, visibilmente acciaccato, aveva trascorso gli ultimi istanti in campo decentrato sulla fascia destra, in attesa del cambio.



RITORNO - Le telecamere lo hanno poi inquadrato in panchina negli ultimi minuti della gara, mentre aveva posizionato del ghiaccio sulla parte lesa. Griezmann aveva anche riposato nell'ultima uscita dell'Atletico in Liga, contro il Las Palmas. Nel post partita, Simeone ha parlato così della salute dei due: "Le condizioni di José le spiegheranno meglio i medici. Per Antoine c'è una distorsione alla caviglia, ma dovrebbe trattarsi di nulla. Spero non sia nulla preoccupante. La caviglia è nobile, me lo ha detto un allenatore". Il ritorno tra Atletico Madrid e Inter si giocherà tra tre settimane, il 13 marzo.