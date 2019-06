Conte ha presentato a Marotta e Ausilio la sua personalissima lista della spesa, che contiene tre nomi su tutti: Lukaku, Dzeko e Barella. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come anche i tre calciatori siano desiderosi di raggiungere al più presto il tecnico italiano.



“Poi ci sono quei giocatori che Conte vuole a tutti i costi e hanno già detto sì al progetto. Lukaku, Dzeko, Barella: i tre principali obiettivi di mercato sono ancora distanti dall’atterraggio ad Appiano, ma solamente perché Marotta e Ausilio devono trovare la quadra con i rispettivi club. Manchester United, Roma e Cagliari per adesso resistono o aspettano le offerte dei nerazzurri, a fronte di una volontà comune ai tre calciatori: Romelu, Edin e Nicolò vogliono solamente l’Inter, sono affascinati da Antonio, hanno l’ambizione di misurarsi con un tecnico bravo a moltiplicare le qualità dei suoi uomini. E visto che il pensiero dei giocatori è fondamentale, non è un’utopia pensare che tutti e tre arrivino all’Inter”.