L'attaccante dell'Inter Mauro Icardi è tornato a parlare, al canale tematico nerazzurro, della vittoria in Champions League sul campo del PSV Eindhoven: "È stata una serata bellissima, ieri era importante far bene per come si sta sviluppando il girone. Dopo la vittoria contro il Tottenham a San Siro, sapevamo di poter raggiungere la testa della classifica e siamo scesi in campo per prenderci i tre punti anche contro il PSV".



Sul suo ottimo impatto nella competizione: "Il mio obiettivo, al di là dei gol, è vincere con la squadra. Se poi arrivano altri traguardi a livello personale, va bene. Ma la cosa che conta di più è che l'Inter vinca e continui a fare bene, come sta facendo".



Sulla prossima sfida di campionato con la Spal: "Prepareremo la partita nel migliore dei modi. Quando si vince si torna sempre in campo col sorriso e si lavora meglio".