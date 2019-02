La Gazzetta dello Sport parla di Mauro Icardi e spiega come il muro contro muro tra l'argentino e l'Inter potrebbe influire negativamente anche sull'attaccante, che non giocando rischia di perdere la nazionale.



“Se fosse un bluff, allora sarebbe il caso di buttar giù le carte per evitare ripercussioni gravi in futuro. Nell’Inter ma non solo. Forse Mauro Icardi aveva sottovalutato l’effetto domino che si sarebbe scatenato una volta deciso di rompere con il club e la prima prova è arrivata dall’Argentina, dove il c.t. Scaloni non lo ha inserito nella lista dei pre convocati per i prossimi impegni della Seleccion. E in effetti sarebbe stato strano il contrario, visto che Maurito risulta indisponibile a causa del dolore al ginocchio destro che lo sta «costringendo» da due settimane a starsene sdraiato a fare terapie. Ecco, quel lettino oggi rischia di diventare ancor più scomodo e sarebbe importante alzarsi il prima possibile per salvare la stagione. Icardi è entrato nel giro della Seleccion dopo il Mondiale e il 21 novembre aveva trovato la prima gioia in nazionale. La situazione attuale rischia di fargli perdere il posto in vista della Coppa America di giugno: possibile non sia uno stimolo per ricucire lo strappo con l’Inter?”