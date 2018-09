Icardi e Lautaro Martinez ieri mattina sono partiti per il ritiro dell’Argentina. Parallelamente al viaggio dei due attaccanti nerazzurri, è partita (telefonicamente) la missione diplomatica dei dirigenti di corso Vittorio Emanuele e dello staff medico per evitare che la Seleccion li impieghi nelle prossime due amichevoli (contro Guatemala e Colombia) se non saranno al top della condizione dopo i rispettivi infortuni alla coscia destra e al polpaccio sinistro.



Nella sua opera di convincimento l’Inter è favorita dalla presenza nello staff di Scaloni di Walter Samuel, collaboratore tecnico del ct ad interim ed ex bandiera nerazzurra. Sempre secondo il Corriere dello Sport, può darsi che Walter abbia un occhio di riguardo. O almeno così spera Spalletti che si augura di riavere a disposizione in buone condizioni sia i due argentini sia gli altri 9 convocati dalle altre nazionali.