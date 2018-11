, è diventato molto di più, mostrandosi nella sua pienezza. E tra le altre cose si è anche scoperto che bastava semplicemente dargliene l’opportunità. Perché è vero, il bomber nerazzurro aveva segnato solo in Serie A, ma fino a poco fa è stato anche l’unico torneo cui ha preso parte. Saprà confermarsi anche in campo internazionale? La domanda ha spopolato in lungo e in largo, ma adesso trova finalmente risposta:Il 9 dell’Inter si è laureato bomber globale e adesso anche i più scettici sono costretti a rivedere alcune frettolose valutazioni, che spesso si sono spinte oltre quello che poteva essere il giudizio estetico. L’Icardi attaccante può piacere o non piacere, ma nessuno può fare a meno di riconoscergli le incredibili doti da bomber. E quella frase “Si, ma sa solo fare gol”, onestamente, non si può sentire.e questa è merce rarissima.E adesso che il suo marchio di fabbrica ha sfondato i confini nazionali, spuntano all’orizzonte ammiratori di pregio, la scorsa estate scoraggiati da quegli interrogativi che Icardi ha spazzato via con i gol. Finora nessun club estero ha manifestato all’Inter la volontà di pareggiare la clausola rescissoria offrendo i 110 milioni necessari per liberare la punta argentina, e anche per questo motivo i nerazzurri hanno potuto temporeggiare in fase di rinnovo.forse a differenza del passato, quando Wanda Nara ha spesso parlato di offerte in arrivo senza mai presentarne una, l’attaccante potrebbe realmente far gola ai club in cerca di una punta centrale, come per esempio Chelsea e Real Madrid. Ma