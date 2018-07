Mauro Icardi, attaccante e capitano dell'Inter, si è mosso in prima persona per dare il benvenuto ai 5 nuovi acquisti nerazzurri: Nainggolan, Asamoah, de Vrij, Politano e Lautaro Martinez. Come scrive il Corriere dello Sport, il centravanti argentino ha telefonato a tutti e 5 i nuovi compagni: il belga lo ha svelato nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo compagno di reparto invece è stato addirittura accolto in aeroporto da Maurito.



Politano, Asamoah e de Vrij, poi, sono stati chiamati, come successo al Ninja: non solo un messaggio di benvenuto, ma anche consigli sulla logistica, sulla scuola per i bambini, su tutto quello che concerne la vita al di fuori dal campo. Gesto da capitano del 9 nerazzurro.