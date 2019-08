Secondo Sky Sport, Mauro Icardi ha detto no all’ipotesi Monaco e non ha ancora aperto al Napoli che, dal canto suo, non aspetta all’infinito ed è disposto a virare su Llorente in caso di no dell’argentino. Icardi continua ad aspettare la Juventus ma c’è anche la volontà, come filtra dal suo entourage, di rimanere all’Inter, continuando a ribadire la presenza di due anni di contratto, sebbene la scelta della società di venderlo sia chiara e non ci sono spazi per un ripensamento.