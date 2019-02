Tempo di riflessioni in casa Inter, dove già si pensa alla prossima stagione e a quelle che potrebbero essere le esigenze di mercato della società, alle prese con il caso Icardi. Se l'argentino dovesse lasciare il nerazzurro, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci almeno un paio di piste che Marotta proverebbe a percorrere.



“Come si può ben comprendere gli acquisti potrebbero aumentare se il finale di stagione dovesse portare alla bocciatura di un bel po’ di nerazzurri. Tutti sono in discussione, insomma, d’ora in avanti. Sotto questo profilo è Mauro Icardi a giocare la partita principale. La sua querelle con il club (e i compagni) fa credere che in estate cambierà aria: il rischio è concreto. Ma l’Inter si sta attrezzando per sostituirlo? Inutile strappare indiscrezioni ai vertici nerazzurri. Lautaro Martinez si sta giocando tanto in queste settimane, ma è chiaro che il posto di Maurito dovrà avere un erede all’altezza. Nel nostro campionato potrebbe esserci una candidatura rodata, quell’Edin Dzeko già accostato ai nerazzurri. Il bosniaco sarebbe la chioccia ideale per il Toro. Ma siamo alla pura teoria. Allo stesso modo il prossimo test di Europa League propone un candidato eccellente: Luka Jovic. Ha appena 21 anni ed è il capocannoniere in Germania. L’Eintracht lo riscatterà per 10 milioni, ma non lo valuta meno di 40. È nel mirino del Barcellona e non solo. Non è un obiettivo semplice”.