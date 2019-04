| TUTTO PRONTO



La sfida al Genoa, la corsa per blindare il terzo posta, ma per l'quella del Ferraris. L'attaccante argentino torna tra i convocati dopo quasi due mesi di assenza (l'ultima presenza il 9 febbraio a Parma) e, come annunciato da Spalletti nella conferenza della vigilia, torna da titolare contro i rossoblù di partita. Curiosità per capire le sue condizioni dopo il periodo di stop, curiosità soprattutto per quanto riguarda la reazione che avrà il pubblico nerazzurro nei confronti, dopo le dure parole della: è la notte dell'ex capitano, è la notte di Icardi.Clamorosa occasione fallita da Icardi: lanciato a rete, a tu per tu con Radu, Maurito ha centrato il palo.Una bordata di fischi ha accolto Icardi all'ingresso in campo prima del fischio d'inizio.Sono partiti i primi cori dei tifosi interisti, a cui si sono uniti poi i genoani, nei confronti di Icardi: "Uomo di m..., Icardi uomo di m..., vattene".Maurito è entrato in campo per il riscaldamento. Per il momento non ci sono fischi o cori particolari ad accoglierlo.Icardi è arrivato al Ferraris coi compagni di squadra. Maurito è sceso per ultimo dal pullman dell'Inter, per dirigersi poi negli spogliatoi.Spalletti lo aveva annunciato, ora è ufficiale: Icardi titolare contro il Genoa.- La prima a rivedersi è la maglia di Icardi: la numero 9 torna nello spogliatoio dell'Inter, come testimonia il tweet della società nerazzurra.