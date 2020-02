"Sono un po' preoccupato perché sia lui che gli altri attaccanti non riescono a segnare alla prima opportunità. Mauro sta trovando difficoltà, forse pensa un po' troppo. All'inizio segnava tanto, ora sta mancando un po'". Thomas Tuchel non si nasconde: l'allenatore del Psg ha ammesso le difficoltà di Icardi, lanciando l'allarme. Fa strano pensare alla 'crisi' di Icardi, attaccante in grado di segnare 18 gol in 26 partite stagionali. Eppure, in Ligue 1, il computo delle ultime cinque partite recita una sola rete realizzata.



RIFLESSIONI PSG - Dopo essersi scatenato nei primi mesi, Icardi si è fermato. L'incantesimo parigino sembra essersi interrotto, e il Psg inizia a ragionare in merito al futuro. Il contratto, infatti, parla chiaro: per giugno i francesi vantano un diritto di riscatto fissato 70 milioni di euro da versare nelle casse dell'Inter. Il riscatto, però, ad oggi non è certo. Se qualche settimana fa pareva scontato, le parole di Tuchel mettono in dubbio la sua permanenza a Parigi. Per meritarsi la conferma servono, ovviamente, i gol. Anche perché il ds Leonardo ha sempre preso tempo in merito alla questione, rinviando i discorsi ai prossimi mesi.



INVESTIMENTO - Il Psg, intanto, si prepara a una svolta: dopo sette anni lascerà la squadra Edinson Cavani, destinato a vestire il rojiblanco dell'Atletico Madrid. Per questo, all'ombra della Tour Eiffel, la scelta del prossimo attaccante incarna un tema delicato e fondamentale. Leonardo non vuole sbagliare l'affare, serve il colpo da 90 per garantire gol al futuro del Psg. L'inizio di Icardi aveva fatto ben sperare, ma l'incantesimo sembra essersi spezzato. Cinque mesi per scrivere il prossimo futuro. L'Inter, intanto, osserva...