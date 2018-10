Mauro Icardi, attaccante e capitano dell'Inter, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio: "Io sto vivendo lo stesso momento che sta vivendo l'Inter. Un periodo bello, in cui le cose - al di là della gara contro il Barcellona - riescono bene. Vogliamo fare bene le cose, questo. Noi l'anti-Juve? L'ho ripetuto la settimana scorsa, noi sicuramente non lo siamo: ci mancano alcuni gradini per arrivare al loro livello, ma siamo contenti della nostra crescita. Ora andiamo avanti: si lavora per migliorare, vogliamo avere la palla ed oggi siamo riusciti a farlo molto bene. Abbiamo trovato gli spazi e le giocate per fare gol: questo riflette il lavoro da noi svolto in settimana. Poi è anche importante non prendere gol, anche perché le opportunità per segnare ce le abbiamo".