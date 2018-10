L'attaccante dell'Inter, Mauro Icardi, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida che vedrà domani i nerazzurri affrontare il Barcellona. Tante le domande sul proprio futuro, ma il capitano dell'Inter ha le idee chiare sul proprio futuro.



MERCATO - "Non so se è vero quello che è stato pubblicato, ma da tempo dico che sto molto bene all'Inter e a Milano e non voglio andare via. La mia intenzione è sempre la stessa ed è quella di restare all'Inter. È vero che in estate sono arrivate delle offerte, magari altre offerte arriveranno, ma in questo momento non ho la necessità e la voglia di andare via.



GLI INIZI AL BARCELLONA - "Fu una cosa importante della mia carriera, mi ha dato tanto personalmente e professionalmente. Li ringrazio perché mi hanno aiutato a essere quello che sono oggi. Tornare a Barcellona è speciale perché è qui che è iniziata la mia carriera professionistica, visto che qui mi sono formato come calciatore. Tornare qui è speciale".



LA CHAMPIONS - "L'obiettivo era giocare in Champions e migliorare le prestazioni della squadra in campionato. Sono anche il capitano, quindi mai ho pensato di andare via. Non ho mai giocato al Camp Nou, è la prima volta per me".