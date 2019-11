Mauro Icardi gioca e segna con la maglia del PSG ma circa il suo futuro c’è ancora un velo di incertezza nonostante il diritto di riscatto da parte del club francese, che finora ha già beneficiato di 10 gol (6 in campionato e 4 in Champions) realizzati dal centravanti argentino. Un alone di mistero c’è circa una possibile clausola nel contratto, secondo cui l’ultima parola sull’eventuale permanenza a Parigi spetterebbe proprio a Icardi, nonostante l’accordo tra i due club. In parole povere, Icardi potrebbe far saltare il banco anche se il PSG fosse pronto a riscattare il calciatore versando all’Inter la cifra pattuita. Una clausola che fonti vicine al club di viale della Liberazione hanno sempre smentito e che invece trova riscontro da fonti vicine all’entourage del calciatore.



L'ITALIA CHIAMA - Il futuro di Icardi è tutt’altro che scontato, anche se il PSG in questo momento è più che soddisfatto delle prestazioni del calciatore argentino. Qualche settimana fa si era diffusa una voce secondo cui Leonardo si apprestava ad accelerare le pratiche per ottenere un riscatto anticipato di 6 mesi, ma tale eventualità ci è sempre stata smentita, rimandando il tutto a giugno, quando i due club e il calciatore si metteranno nuovamente seduti a tavolino per confluire verso una gioia comune. Per questo motivo un ritorno in Italia è tutt’altro che da escludere, Napoli e Juventus rimangono alla finestra, visto e considerato che il futuro di Icardi potrebbe essere ancora tutto da scrivere.