Il giorno dopo il derby deciso da un suo gol in pieno recupero, Mauro Icardi ha parlato a Radio Onda Cero e si è soffermato anche sul suo futuro e sul possibile interessamento del Real Madrid nei suoi confronti: "Ci sono tante voci, quando arriveranno offerte le valuteremo. Io però sono molto felice qui all'Inter".



SUL BARCELLONA - "È un peccato che Messi non possa giocare, è sempre bello affrontare grandi giocatori come lui, è il migliore al mondo. Sappiamo che è una grossa perdita per loro, noi potremo andare a giocarcela faccia a faccia: abbiamo le qualità per farlo".



DAL DERBY ALLO SCUDETTO - "Era importante vincere contro il Milan perché abbiamo avuto un settembre fantastico e volevamo continuare il nostro momento di forma dopo la sosta, arrivare a Barcellona con questa mentalità era importantissimo. Scudetto? Siamo lì e sappiamo che dobbiamo continuare a vincere: negli ultimi anni la Juventus ha mostrato di poter stare lassù, dobbiamo prenderne esempio".