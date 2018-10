L’attaccante dell’Inter Mauro Icardi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del derby Inter-Milan.



LA PROPRIETA' - "Steven Zhang è venuto dentro gli spogliatoi, ci ha salutati. Il clima è bello. Peccato soltanto per l'inizio stagionale: con la squadra che abbiamo, non lo meritavamo. Ma siamo riusciti a portare a casa tanti risultati, sia in coppa che in campionato: dobbiamo continuare su questa strada".



ANTI-JUVE - "Non l'abbiamo mai detto. Noi dobbiamo fare bene ed abituarci a vincere. Prima della sosta abbiamo portato a casa molte partite di fila, ora dobbiamo proseguire su questa squadra. Bisogna abituarsi ad essere lassù, così come fanno le altre squadre".



WANDA - "Averla accanto è un grande stimolo: lei c'è sempre, sia nei momenti belli che in quelli brutti. Mi ha anche dato una famiglia ed è importantissimo per me. Se giochiamo in casa o in trasferta poco importa: lei c'è sempre".



MIGLIOR DERBY - "Quale derby preferisco? Quello dell'anno scorso è stato bello perché ho fatto tripletta. Oggi abbiamo stravinto, giocando tutti molto bene dall'inizio fino alla fine: vincerlo così al 93' è stato spettacolare, per tutti".