Mauro Icardi, attaccante e capitano dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sull'Udinese: "Volevamo dare un segnale dopo la partita di martedì, ci dispiace per l'eliminazione. In campionato siamo ancora lì, possiamo raggiungere le squadre che ci sono davanti. Come dimenticare l'eliminazione in Champions? Vincendo, continuando a vincere e cercando di finire l'anno nel migliore dei modi".



SUL RINNOVO - "Ne parlerà Wanda con la società, io penso solo a fare il mio in campo, il resto non mi riguarda. Io sono tranquillo, firmerò quando mi diranno di farlo".



SUL CUCCHIAIO - A Inter TV, poi, Icardi ha spiegato il perché del cucchiaio: "Dovevo cambiare un po', perché avevo già calciato in ogni modo i rigori. Il portiere mi aveva già guardato, io ho deciso di tirare così. Dovevo segnare: alla fine ciò che conta è fare gol, così è stato".