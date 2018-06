Secondo La Gazzetta dello Sport, Suning per Mauro Icardi dovrebbe mettere sul piatto un accordo fino a giugno 2023 con ingaggio da 6,3 milioni di fisso a stagione, più bonus piuttosto semplici: in linea di massima, Maurito arriverà a guadagnare abbastanza comodamente 7,5-8 milioni all’anno. La prima richiesta di Wanda Nara si aggirerebbe intorno ai 9 milioni a stagione, ma sembrano buoni i margini per raggiungere l’accordo in tempi accettabili.