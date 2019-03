L'Inter è uscita con le ossa rotte dalla trasferta di Cagliari. La sconfitta e il conseguente sorpasso da parte del Milan al terzo posto in classifica complica la corsa a un piazzamento in Champions League, ma a tenere banco in casa nerazzurra è ancora un volta il caso Mauro Icardi che, lunedì rischia di arricchirsi di nuovi attriti e dettagli.



L'ICARDI FURIOSO - Secondo quanto riportato da Repubblica, Mauro Icardi ha il morale a terra e non riesce a dimenticare lo sgarbo fattogli dall'Inter nel togliergli la fascia da capitano. La punta argentina è convinta che la mossa sia stata fatta soltanto per preparare (e mettergli contro) i tifosi nerazzurri in vista di una cessione a fine stagione coprendo così le divergenze con Spalletti sul suo possibile rinnovo.



UN NUOVO BOLLETTINO - Ufficialmente infortunato, come confermato dallo stesso Spalletti il periodo di terapie e cure si concluderà ​fra quattro giorni e allora si capirà se Icardi vorrà o meno fare il passo giusto verso il reintegro in rosa. Un passo che però, secondo Repubblica, non ci sarà. L'attaccante è infatti pronto a presentare un bollettino medico privato, emesso dopo una visita fatta ad ottobre a Barcellona, in cui si certifica la serietà del problema al ginocchio. Questo gli permetterebbe di obbligare l'Inter a fargli continuare le terapie, ma potrebbe anche portare la società ad adottare misure disciplinari più serie nei suoi confronti. Per una nuova puntata di un caso che sta diventando telenovela.