L'Inter si concentra sull'arrivo di Benjamin Pavard e lavora al possibile ritorno di Alexis Sanchez, legato all'eventuale uscita di Joaquin Correa, ma proprio la partenza del Tucu potrebbe spalancare le porte anche a un altro colpo, questa volta a centrocampo. Stefano Sensi ha rilanciato con forza la propria candidatura per la conferma, ma il suo futuro è ancora da definire. Anche perché Simone Inzaghi vorrebbe un giocatore strutturato fisicamente, che possa prendere il posto lasciato vacante da Roberto Gagliardini. Con l'uscita di Correa Marotta e Ausilio avrebbero a disposizione le risorse per un'ultima missione e i nomi non mancano.



IDEE - Un'idea suggestiva arriva dall'Austria, perché secondo Tuttosport sul taccuino dei nerazzurri c'è anche Lucas Gourna-Douath. Classe 2003, il francese del Salisburgo ha dalla sua stazza (185 cm) e già esperienza anche a livello europeo (la scorsa stagione avversario del Milan ai gironi di Champions League), nonché i pareri favorevoli manifestati dagli scout. L'ostacolo è costituito dalla valutazione superiore ai 20 milioni di euro, per questo resistono anche alternative: all'estero c'è Tanguy Ndombele, tornato al Tottenham dopo il prestito al Napoli, in Italia ci sarebbe Giulio Maggiore, che può lasciare la Salernitana e che l'Inter aveva già valutato positivamente ai tempi dello Spezia.