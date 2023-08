Un altro nome, un po' a sorpresa, per riaccendere il mercato dell'che sembrava chiuso dopo l'arrivo di Pavard:, centrocampista francese classe 1996, non riscattato dal Napoli dove ha giocato in prestito nella scorsa stagione,che al momento conta come ultimi due elementi l'incerto Sensi (su cui pesano i vari infortuni patiti in carriera) e il giovane Asllani, che non sembra ancora in grado di insidiare Calhanoglu nel ruolo di regista. Ndombele andrebbe quindi ad offrire a Simoneun'alternativa di fisico e spessore anche per le notti europee, dato che oltre al Napoli ha calcato i palcoscenici più importanti con le maglie di Tottenham e Olympique Lione.Ndombele potrebbe tornare in Italia con la stessa formula che lo ha visto arrivare l'estate scorsa: prestito con diritto di riscatto, da valutare la cifra alla quale effettivamente si potrà procedere all'acquisto del cartellino (30 i milioni che il Napoli ha deciso di non spendere pochi mesi fa), ma di sicuro sarebbe un innesto gradito., che aveva trovato l'accordo con il Tottenham ma non con il calciatore, e allora i rossoblù hanno chiuso in queste ore per, turco in arrivo dal. Via, che non ha solo Ndombele come eventuale soluzione ma che sta valutando seriamente questa possibilità nelle ultime ore di mercato.