Nel derby di ieri sera Pioli ha capito che l'Inter di Inzaghi è troppo più forte del suo Milan. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Nel campionato scorso un 3-0 nel derby, con doppietta di Lautaro, lanciò l’Inter verso il titolo. La coincidenza è sinistra. La sensazione è che questo derby di coppa possa avere una ricaduta pesante sulla volata scudetto. Non solo per i 3 gol segnati alla difesa che veniva da 6 partite immacolate e per la prova di forza. Pioli, in emergenza eterna, ha toccato con mano che la terra dei rivali ha confini enormi, che vanno da Darmian a Gosens e Correa, passando per titolari esperti che sanno decidere quando serve: 3 gol con 6 tiri”.